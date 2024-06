Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Heisede - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Heisede, Dorfstraße (hga). Am 05.06.2024, in der Zeit von 13:15 - 13:25 Uhr hat in der Dorfstraße, auf Höhe des Kindergartens, ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Straßenrand geparkten Audi A4 Avant beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Wahrscheinlich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Fahrzeugrückseite (Anhängekupplung) des Unfallverursachers und der Vorderseite (Höhe Kennzeichen) des Audi des Geschädigten. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt von dem Unfallort entfernt. Durch den Verkehrsunfall ist an dem Audi ein Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro entstanden. Hinweise zu dem Unfall bzw. dem Verursacher nimmt die Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-985-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell