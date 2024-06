Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann leistet erheblichen Widerstand

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)Am 06.06.2024 erhielt die Leitstelle der Polizei gegen 09:15 Uhr die Mitteilung, dass es in der Kaiserstraße in Hildesheim zu einer Körperverletzung gekommen und der Täter in Richtung Kreuzung Kaiserstraße/ Kardinal-Bertram-Straße geflüchtet sei.

Daraufhin wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Einsatzort entsandt. Die Beamten erhielten im weiteren Verlauf den Hinweis, dass sich die Person hinter einer Mülltonne an der Straße Hagentorwall verstecken würde. Kurz danach sprang die Person hervor und rannte in Richtung Arnekengalerie. Ein Beamter forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Der Mann lief auf den Beamten zu und versuchte ihn mit einem Tritt zu treffen, was misslang. Im Anschluss floh er und der Beamte nahm die Verfolgung auf. Nachdem er den Tatverdächtigen eingeholt hatte, fielen beide beim Versuch des Polizeibeamten den Tatverdächtigen festzuhalten zu Boden. Der Tatverdächtige schlug daraufhin mehrfach den Beamten und setzte seine Flucht fort. Dabei versuchte er, in ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug einzusteigen, was scheiterte. Schlussendlich wurde der Tatverdächtige von mehreren Beamten zu Boden gebracht und fixiert. Auch hierbei leistete er weiterhin massiven Widerstand, indem er um sich schlug. Der 52-jährige Tatverdächtige wurde im Anschluss der Polizeiwache zugeführt und später aufgrund seiner psychischen Verfassung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Beamter wurde bei der Widerstandshandlung an der Hand verletzt und ist vorerst nicht dienstfähig. Gegen den Tatverdächtigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

