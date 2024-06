Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen nach Taschendiebstahl gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 05.06.2024, hob eine 87-jährige Frau Bargeld bei einer Bank in der Rathausstraße in Hildesheim ab und wurde in der Folge Geschädigte zu einem Taschendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Seniorin gegen 10:00 Uhr in der Bank auf, steckte nach der Abhebung das Geld in ihre Tasche und ging mit einer Bekannten noch einen Kaffee trinken. Im Anschluss traten sie den Heimweg an und wurden in der Kreuzstraße gegen 11:15 Uhr von zwei unbekannten Frauen angesprochen. Die Unbekannten zeigten eine Stadtkarte und fragten nach dem Weg. Dabei bedrängten sie die Geschädigte und lenkten die Bekannte ab. Nachdem es der Geschädigten zu viel wurde, rief sie lautstark, dass sich die Frauen entfernen sollen, was diese auch taten. Erst danach stellte die Seniorin den Verlust ihres Bargeldes fest.

Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

ca. 160cm groß

schlanke Gestalt

ca. 25 Jahre alt

leicht dunklen Teint

schmales Gesicht

schwarze Jacke und Hose

Täterin 2:

kräftiger als Täterin 1

ca. 25 Jahre alt

mittelblondes Haar

rundes Gesicht

Zeugen, denen gegen 10:00 Uhr im Bereich der Rathausstraße verdächtige Personen aufgefallen sind oder die die Tat in der Kreuzstraße beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell