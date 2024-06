Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruch in Bockenem - Täter entwenden Möbeltresor

Hildesheim (ots)

Bockenem (hue) - Am Mittwoch, den 05.06.2024, nutzten bisher unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Geschädigten aus und verschafften sich über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung im Ostwall in der Stadt Bockenem.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die Täter in der Zeit zwischen 17 - 20 Uhr in die Wohnung eingedrungen und haben die Räumlichkeiten durchwühlt. Letztlich entwendeten sie einen Möbeltresor und entfernten sich in bisher unbekannte Richtung.

Nach der Rückkehr in die Wohnung entdeckten die Geschädigten die Tat und informierten die Polizei.

Die Polizei in Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, ob jemand während der möglichen Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen hat. Ob ein Zusammenhang mit der Tat aus Volkersheim am gleichen Tag besteht, wird geprüft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell