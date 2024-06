Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstähle in Supermarkt - Präventionstipps

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 04.06.2024, wurden zwei Frauen in einem Supermarkt in der Theodor-Storm-Straße in Hildesheim bestohlen.

Eine 90-jährige Hildesheimerin ging mit ihrem Einkaufstrolley, den sie an einen Einkaufswagen hängte, einkaufen. In einem unbeobachteten Moment entwendete eine unbekannte Person ein blaues Etui aus dem Trolley. In diesem befand sich u. a. Bargeld und persönliche Dokumente.

In dem zweiten Fall hatte die 76-jährige Hildesheimerin ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt und diesen einen kurzen Augenblick aus den Augen gelassen. Der/die Täter*in erlangte in diesem Moment die Geldbörse der Hildesheimerin, die in der Handtasche steckte.

Die Taten ereigneten sich zwischen 13:30 Uhr 14:00 Uhr.

Zeugen, die in dem Supermarkt verdächtige Personen wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 melden.

Präventionstipps:

Haben Sie möglichst wenig Bargeld im Portemonnaie.

Achten Sie darauf, dass Ihre Tasche immer verschlossen ist.

Lassen Sie Ihre Handtasche NIE aus den Augen.

EC-Karten sollten NIE zusammen mit dem PIN in der Geldbörse stecken.

