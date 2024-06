POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots) - HOLLE (hau). Am Dienstagabend, den 04.06.2024 wurden Beschädigungen an zwei Wahlplakaten der CDU, welche auf einem Plakataufsteller in der Bahnhofstraße, in Holle angebracht waren, festgestellt. Unbekannte Täter haben in einem bislang nicht weiter zu benennenden Tatzeitraum Aufkleber auf die Wahlplakate angebracht. Diese lassen sich nicht ...

mehr