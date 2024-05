Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradunfall auf der B 7 im Mühltal bei Jena

Jena (ots)

Am gestrigen Samstagmittag, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Krad BMW die Bundesstraße 7 im Mühltal in Fahrtrichtung Jena. Kurz nach dem Abzweig Münchenroda verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Krad, stürzte und kollidierte in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai eines 71- jährigen Fahrzeugführers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kradfahrer über den Pkw geschleudert und kommt letztendlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Kradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer des Pkw´s blieb unverletzt. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 11.000,- Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die B 7 für circa eine Stunde voll gesperrt und es kam zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Ausflugsverkehr.

