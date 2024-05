Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer unterwegs

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr entfernte eine Gruppe von 4-5 männlichen Personen an einem Bushäuschen in der Buttelstedter Straße die Leuchtstoffröhren einer Werbetafel und flüchtete Richtung Nordstraße. Die Personen konnten nicht mehr festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

