Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bauzäune und Bank im Ilmerpark beschädigt/beschmiert

Weimar (ots)

Im Ilmpark finden derzeit Sanierungsarbeiten an den Hauptwegen statt, weshalb Teilstücke mittels Bauzäunen und Warnbarken abgesperrt bzw. gesichert sind. Unbekannte Täter beschädigten sechs dieser Zaunsfelder und zerstörten vier daran befestigte Warnleuchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Weiterhin wurde eine Parkbank beim Römischen Haus mittels Graffiti beschmiert, wobei Sachschaden in Höhe von 50 Euro entstand.

