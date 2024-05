LPI-J: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Ein 54-jähriger stieg am Donnerstagabend im angetrunkenen Zustand in seinen Pkw und wurde Am Roten Berg durch die Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel sofort der Alkoholgeruch auf, sodass sie ihn pusten ließen. Da das Ergebnis des Tests 1,65 Promille betrug, erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens, die Sicherstellung des Führerscheins und die Anordnung einer Blutentnahme. Für den Mann geht es nun ...

