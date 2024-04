POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim, Diebstahl von Reifen missglückt

Mainz (ots) - Am Donnerstagvormittag, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:15 Uhr, wurde in der Weintorstraße in Mainz in eine Wohnung eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung eines Mehrparteienhauses, indem sie die Wohnungstür gewaltsam aufhebelten. Nachdem diverse Schränke in den Wohnbereichen durchwühlt wurden, verließen die Einbrecher die Wohnung mit erbeuteten Ausweisdokumenten sowie ...

