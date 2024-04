Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl nach Einschlagen einer Fahrzeugscheibe

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstag, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:10 Uhr, wurde in der Heidelbergerfaßgasse in Mainz eine Fahrzeugscheibe eines geparkten Kleintransporters eingeschlagen und darin gelagerte Wertsachen gestohlen. Zeugen stellten eine beschädigte Glasscheibe eines geparkten Mercedes Vito fest und informierten daraufhin die Polizei. Der oder die Täter entwendeten nach dem Einschlagen der Fahrerscheibe eine Geldbörse aus dem Fahrzeuginnenraum.

Wer sachdienliche Hinweise zu Diebstahl aus dem Fahrzeug geben kann oder verdächtige Personen in Bereichen von Fahrzeugen gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

