Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Holle

Hildesheim (ots)

HOLLE (hau). Am Dienstagabend, den 04.06.2024 wurden Beschädigungen an zwei Wahlplakaten der CDU, welche auf einem Plakataufsteller in der Bahnhofstraße, in Holle angebracht waren, festgestellt. Unbekannte Täter haben in einem bislang nicht weiter zu benennenden Tatzeitraum Aufkleber auf die Wahlplakate angebracht. Diese lassen sich nicht entfernen, ohne die Plakate zu zerstören.

Zeuginnen oder Zeugen, die die Beschädigungen der Plakate in Holle beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell