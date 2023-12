LPI-SLF: Mehrere Einbrüche in unmittelbarer Nähe

Bad Blankenburg (ots) - In der Zeit vom 02.12.2023 bis zum 03.12.2023 gab es in der Bahnhofstraße in Bad Blankenburg einen Einbruch in ein Schuhhaus. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und konnten Bargeld im dreistelligen Bereich stehlen. Im Anschluss konnten die Täter unentdeckt fliehen. Des Weiteren wurde am 02.12.2023 gegen 23:00 Uhr in Bad Blankenburg in der Rudolstädter Straße in die dortige Fleischerei eingebrochen. Die ...

mehr