Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Einbrüche

Bad Blankenburg (ots)

In der Zeit vom 02.12.2023 bis zum 03.12.2023 gab es in der Bahnhofstraße in Bad Blankenburg einen Einbruch in ein Schuhhaus. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und konnten Bargeld im dreistelligen Bereich stehlen. Im Anschluss konnten die Täter unentdeckt fliehen.

Des Weiteren wurde am 02.12.2023 gegen 23:00 Uhr in Bad Blankenburg in der Rudolstädter Straße in die dortige Fleischerei eingebrochen. Die unbekannten Täter flohen ohne Beute zu machen. Es entstand lediglich Sachschaden.

Weiterhin wurde durch unbekannte Täter in der Nacht vom 02.12.2023 zum 03.12.2023 versucht in der Gustav-Töpfer-Straße in ein dortiges Café einzubrechen. Unbekannte Täter versuchten mittels Gewalt die automatische Tür zu öffnen. Dies misslang und es entstand lediglich Sachschaden.

Zeugen, welche Angaben zu den Sachverhalten oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0315451 bei der Kriminalpolizei unter 03672-4171464 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell