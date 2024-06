POL-HI: Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in Volkersheim - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Alfeld - (rb) Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit vom 03.06.24, 19:30 Uhr - 04.06.24 15:00 Uhr einen geparkten Ford Fiesta auf dem Parkplatz An der Vormasch. Der Schaden am beschädigten PKW wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Parkrempler beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld zu melden. Tel.: 05181/80730. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

