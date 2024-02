Polizei Gütersloh

POL-GT: Terrier Charlie aus Rietberg wurde in Gütersloh von einem aufmerksamen Hinweisgeber erkannt

Gütersloh (ots)

Rietberg-Gütersloh (CJ) - Ein Zeuge meldete sich am 16.02.2024 gegen 14:00 Uhr bei der Leitstelle der Polizei in Gütersloh und teilte mit, dass er Charlie aus der Öffentlichkeitsfahndung in Gütersloh erkannt habe.

Die Beamten konnten den Hund an der vom Melder beschriebenen Örtlichkeit in Begleitung von zwei Personen antreffen. Nach Auslesen der Chip-ID vor Ort konnte der Terrier als der vermisste Charlie eindeutig indetifiziert werden. Die Beamten nahmen die Aussagen der beiden Personen auf. Die Ermittlungen zum eingeleiteten Strafverfahren dauern derzeit noch an.

Charlie wurde durch die Polizei in Obhut genommen und kurze Zeit später an den Besitzer übergeben.

