POL-GT: Vermisste 16-Jährige - Öffentlichkeitsfahndung

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Um kurz nach 14.00 Uhr am Donnerstag (15.02.) erhielt die Polizei Kenntnis von einer Versammlung auf dem Gelände eines Schlachthofs, In der Mark. Es stellte sich heraus, dass eine kleine Gruppe Personen (4) auf das höchste Gebäude des Geländes geklettert war. Eine Person seilte sich zeitnah am vorderen Teils des Gebäudes ab, um einen Schriftzug auf einem Banner an dem ...

mehr