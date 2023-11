POL-SN: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Schwerin verletzt

Schwerin (ots) - Nachdem am gestrigen späten Nachmittag mehrere Personen auf einen 37-jährigen eingeschlagen und getreten haben, musste dieser im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Tallinner Straße in Neu Zippendorf. Zeugen des Angriffs verständigten ...

