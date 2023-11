Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 37-Jähriger befindet sich nach Angriff durch Unbekannte im Krankenhaus

Schwerin (ots)

Nachdem am gestrigen späten Nachmittag mehrere Personen auf einen 37-jährigen eingeschlagen und getreten haben, musste dieser im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Tallinner Straße in Neu Zippendorf. Zeugen des Angriffs verständigten die Polizei, die vor Ort dann den verletzten 37-jährigen Ukrainer antrafen. Die Täter waren bereits flüchtig. Den bisherigen Erkenntnissen zu Folge attackierten die bisher unbekannten Täter ihr Opfer mit Schlägen, als dieser dann zu Boden fiel, traten sie weiterhin auf ihn ein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um weitere Hinweise. Unter anderem ist unklar, wie die Auseinandersetzung begann und wer die Täter sind. Wer hat die Situation beobachtet und kann Angaben zur Identität der Täter machen oder die Personen beschreiben? Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.

