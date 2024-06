POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Nachtrag Messerangriff in Sarstedt

Hildesheim (ots) - Bockenem (hue) - Am Mittwoch, den 05.06.2024, nutzten bisher unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Geschädigten aus und verschafften sich über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung im Ostwall in der Stadt Bockenem. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die Täter in der Zeit zwischen 17 - 20 Uhr in die Wohnung eingedrungen und haben die ...

mehr