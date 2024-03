Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Vollbrand eines Müllunterstandes - Feuer drohte auf Gebäude überzugreifen - Feuerwehr verhinderte schlimmeres

Stuttgart (ots)

Am Samstagmorgen ist es um 02:19 Uhr zu einem ausgedehnten Brand in einem Müllunterstand in der Düsseldorfer Straße in S-Bad Cannstatt gekommen. Es war ein überdachter Abstellplatz für Müll auf einer Fläche von ca. 12 x 3 m betroffen, wobei die Flammen auf die Gebäudefassade überzuschlagen drohten.

Beim Eintreffen des ersten Hilfeleistungslöschfahrzeugs stand der Müllunterstand bereits im Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses übergegriffen. Umgehend wurden zwei Löschrohre zur Brandbekämpfung vorgenommen und weitere Kräfte nachgefordert.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Wohngebäude geräumt und auf Verrauchung kontrolliert. Am Müllunterstand waren umfangreiche Nachlöscharbeit notwendig. Hierzu mussten Balken entfernt werden um alle Glutnester zu erreichen. Der gesamte Unterstand ist einsturzgefährdet.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Gerätewagen - Logistik Feuerwache 3: Einsatzleitwagen, 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell