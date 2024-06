Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Polizeibeamte ergaunern Schmuck und Bargeld

Hildesheim (ots)

DERNEBURG-(kri)-Am gestrigen Tag, 05.06.2024, erhielt eine Seniorin aus Derneburg einen Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten. Im Verlauf des Kontaktes händigte die Frau einem unbekannten Mann Schmuck und Bargeld aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe die Seniorin in den Abendstunden einen Anruf erhalten. Es habe sich ein Mann gemeldet, der angab, von der Kripo Hildesheim zu sein. Er habe ihr zudem mitgeteilt, dass es in der Nachbarschaft zu mehreren Diebstahlstaten gekommen sei und die Polizei nun ihre Wertgegenstände sichern möchte. Dabei habe der Mann sehr vertrauenswürdig gewirkt. Nach einem längeren Telefongespräch, in dem es um Wertsachen und mögliche Straftaten gegangen sei, habe er mit der Frau vereinbart, dass sie ihre Wertsachen in eine Tasche packen und einem "Polizist" aus Holle übergeben soll. Gegen 22:30 Uhr erfolgte die Übergabe direkt an der Wohnungstür der Dame.

Erst danach wurde ihr bewusst, dass sie auf falsche Polizeibeamte hereingefallen war.

Beschreibung des Abholers:

max. 25 Jahre

schlank

graues Hemd mit Emblemen an der Seite

Zeugen, die im Bereich der Straßen Zum Stuken, Steinkamp, Am Walde verdächtige Beobachtungen getätigt oder auswärtige Fahrzeuge festgestellt haben, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121/939-115 melden.

