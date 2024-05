Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall - 80-Jährige verletzt sich schwer

Lichtenau (ots)

(CK) - Am Montagvormittag (27.05., 10.10 Uhr) war eine 80-jährige Frau aus Lichtenau mit ihrem Toyota auf dem Eiser Weg aus Richtung Asseln kommend in Fahrtrichtung Hebram unterwegs. Aus unbekannten Gründen verlor sie in einer dortigen Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen. Infolgedessen fuhr sie zunächst über den linken Grünstreifen, geriet ins Schleudern und prallte anschließend gegen zwei Straßenbäume, bevor der Toyota zum Stillstand kam. Bei diesem Unfall wurde die Frau schwer verletzt. Durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Lichtenau wurde sie aus ihrem Auto befreit.

Mit einem Rettungswagen wurde sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug, das vom Unfallort abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell