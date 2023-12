Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Zweifamilienhaus

Warstein-Suttrop (ots)

In der Lüerwaldstraße in Warstein-Suttrop kam es am gestrigen Sonntag in der Zeit von 13:30-19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus.

Der oder die Täter hebelten das Wohnzimmerfenster auf und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Vorher zogen die Täter allerdings noch alle Stecker von Lichtquellen die von den Eigentümern installierten Zeitschaltuhren.

Hinweise auf den oder die Einbrecher liegen nicht vor. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizei unter 02941 91000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell