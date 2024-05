Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen gesucht - Wer ist bei Rot gefahren?

Paderborn (ots)

(CK) - Am Freitagmittag (24.05.,11:40 Uhr) stießen im Kreuzungsbereich der Borchener Straße/Giselastraße/Breslauer Straße eine 58-jährige Frau mit ihrem schwarzen Ford Tourneo und ein 48-jähriger Mann mit seinem Fiat Ducato zusammen. Die Frau war auf der Giselastraße unterwegs und beabsichtigte, weiter geradeaus in die Breslauer Straße zu fahren. Der Mann, der aus ihrer Sicht von rechts kam, beabsichtigte, die Borchener Straße weiter geradeaus in Richtung Frankfurter Weg zu fahren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Autofahrer leicht verletzt wurden. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht, der Mann begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der Ford musste zudem abgeschleppt werden.

Beide Beteiligte gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu diesem Unfall machen? Wer hat beobachtet, welcher der beiden Unfallbeteiligten bei Rotlicht in die Kreuzung gefahren ist?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

