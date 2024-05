Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Drohungen - 29-Jähriger festgenommen

Paderborn (ots)

(CK) - Am Samstagabend (25.05., 21.00 Uhr) kam es zu einem polizeilichen Einsatz in einer kommunalen Unterkunft an der Husarenstraße. Nachdem ein 29-jähriger Bewohner aus Marokko zunächst randaliert und dabei eine Fensterscheibe eigeschlagen hatte, bedrohte er im Anschluss mehrere Mitbewohner verbal. Anschließend zog er sich in sein Zimmer in der ersten Etage zurück und drohte den Einsatz eines Messers für den Fall an, dass sein Zimmer durch andere betreten würde. Die umgehend informierte Polizei konnte den Mann gegen 22.00 Uhr widerstandslos festnehmen, nachdem er unbewaffnet sein Zimmer verlassen hatte.

Gegen den 29-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell