Polizei Paderborn

POL-PB: Brand - ein Schwerverletzter sowie Gebäudeschaden

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - Am Samstagabend (25.05., 18.00 Uhr) wurde die Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Detmolder Straße informiert.

Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort und mit Löscharbeiten eines Abstellraums auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses beschäftigt.

Nach derzeitigem polizeilichem Erkenntnisstand entstand während des Grillens der Bewohner der betroffenen Wohnung aus bislang unbekannten Gründen eine Stichflamme in dem Gasgrill. Dabei wurde ein 38-jähriger Mann schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Später wurde er in eine Spezialklinik nach Bochum verlegt.

Weiterhin kam es zu dem Brand in dem Abstellraum des Balkons, der zunächst von dem Ehepaar mit eignen Mitteln gelöscht werden konnte. Kurze Zeit später flammte der Brand jedoch wieder auf, so dass die Feuerwehr informiert wurde.

Bei dem Brand entstand Gebäudeschaden in Höhe von 10 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell