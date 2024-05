POL-PB: Polizeiliche Anhalte- und Sichtkontrollen in der Marienstraße

Paderborn (ots) - (md) Gegen 16.15 Uhr am 23.05. stießen auf der Kreuzung Hathumer Straße und Heierswall in Paderborn ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer und ein 41-jähriger Opel Corsa-Fahrer zusammen und wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Hyundai-Fahrer war auf dem Heierswall in Fahrtrichtung Detmolder Straße unterwegs, der Corsa-Fahrer befuhr die Hathumarstraße in Fahrtrichtung Heierswall und bog bei grün ...

