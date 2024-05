POL-PB: Kradfahrer verursacht Alleinunfall und verletzt sich schwer

Hövelhof (ots) - (md) Am Donnerstag, 23. Mai brachen Unbekannte am Vormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Windthorststraße in Hövelhof ein und flohen in unbekannte Richtung. Der oder die Einbrecher nutzen die kurze Abwesenheit der Bewohnerin am Vormittag und drangen über die Terrasse in das Haus ein und durchsuchten die Räume. Die Videoaufzeichnung des Gartens zeigt, wie sich gegen ...

