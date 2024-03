Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Feuerwehr Huntlosen startet Aktion "Raus aus der Routine"

Bild-Infos

Download

Huntlosen (ots)

Wie erreicht man im Jahre 2024 junge Menschen und begeistert sie für die Freiwillige Feuerwehr? Diese Frage stellten sich kürzlich die Kamerad:innen der Feuerwehr Huntlosen. Auf den durchaus starken Mitgliederzahlen wollte man sich nicht einfach ausruhen, sondern bereits jetzt um die Retter:innen von morgen bemühen.

Gerade im ländlichen Raum haben Feuerwehren tagsüber oft zu wenige Einsätzkräfte vor Ort. Der Problematik möchte man zuvorkommen. Aber wie begeistert man Frauen und Männer für das vermutlich "schönste Hobby der Welt". Es entstand die Idee zu der Videoserie "Raus aus der Routine". Gemeint ist der Wechsel raus aus dem Alltagstrott, hinein in eine ehrenamtliche Tätigkeit, die der Allgemeinheit zu Gute kommt.

Die zwei Feuerwehrleute Malin und Nick gewähren hautnahe Einblicke in ihr Feuerwehrleben. Sie berichten dabei charmant über alles das, was neue Kamerad:innen erwarten würde. Dienste, Übungen und die Feuerwehrausbildung, aber auch eine familiäre Kameradschaft und Geselligkeit. In regelmäßigen Abständen werden nun die Videos über die Socialmedia Kanäle auf WhatsApp, Facebook und Instagram veröffentlicht. Immer präsentiert von den beiden sympathischen Gesicherten der Kampagne, Malin & Nick.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell