Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Hövelhof (ots)

(md) Am Donnerstag, 23. Mai brachen Unbekannte am Vormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Windthorststraße in Hövelhof ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der oder die Einbrecher nutzen die kurze Abwesenheit der Bewohnerin am Vormittag und drangen über die Terrasse in das Haus ein und durchsuchten die Räume. Die Videoaufzeichnung des Gartens zeigt, wie sich gegen 10.34 eine dunkel gekleidete, männliche Person mit einem Damenfahrrad an der Örtlichkeit aufhält. Der Gesamtschaden liegt im mittleren, vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise bitte über die 05251 306-0.

Tipps zum Einbruchschutz gibt´s im Internet: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz Außerdem berät das Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz auch persönlich; Terminabsprachen unter: 05251 306-3900.

