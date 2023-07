Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - "Dumm gelaufen" - Mann will Diebstahl anzeigen und muss in Haft

Neumünster (ots)

Gestern Nachmittag kamen zwei Männer zur Bundespolizei im Bahnhof Neumünster und wollten den Diebstahl ihrer Geldbörsen und Bahnfahrkarten anzeigen.

Während der polizeilichen Befragung verstrickten die beiden 21 und 48 Jahr alten Männer sich immer mehr in Widersprüche. Die Diebstähle sollen im Kieler Hauptbahnhof erfolgt sein. Der 48-Jährige will bei einem im Bahnhof befindlichen Discounter nachgefragt haben und dort wurde ihm seine Geldbörse angeblich ausgehändigt. Nur die Bahnfahrkarte würde noch fehlen. Eine Nachfrage ergab jedoch, dass der Mann gelogen hatte und dort keine Nachfrage bzw. Aushändigung erfolgt sei. Bei dem 21-Jährigen kam sogar das gestohlene Portemonnaie in der Pullovertasche plötzlich zum Vorschein.

Die Männer müssen nun mit Strafanzeigen wegen Vortäuschen einer Straftat rechnen.

Der Ältere durfte die Dienststelle verlassen. Bei dem 21-Jährigen ergab die fahndungsmäßige Abfrage jedoch, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Körperverletzung. Da er die festgelegte Geldstrafe von mehr als 1200,- Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort wird er nun die nächsten 120 Tage verbringen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell