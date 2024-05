Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Einbrüche in Delbrück - Zeugen gesucht und Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Delbrück (ots)

(mh) Donnerstagnacht, 23. Mai, wurden in Delbrück zwei Einbrüche verübt. In einem Fall sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Beim zweiten Einbruch konnte der Tatverdächtige vor Ort vorläufig festgenommen werden.

An der Straße "Auf dem Haupte" drangen der oder die Täter zwischen 02.33 Uhr und 03.43 Uhr über ein Fenster in einen Lebensmittelmarkt ein. Sie flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Um 04.18 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Einbruch in ein Gebäude an der Kirchstraße. Der Täter sei noch vor Ort. Die Beamtinnen und Beamten umstellten das Haus, welches gerade renoviert wird, und nahmen einen Mann vorläufig fest. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 38-Jährige bereits am Samstag, 18. Mai, in das gleiche Gebäude eingebrochen und dabei Werkzeug gestohlen haben könnte.

