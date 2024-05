POL-PB: Einbruchdiebstahl: Zeugen gesucht

Salzkotten-Niederntudorf (ots) - (md) Unbekannte schlugen Sonntagnacht, 20.05., gegen 03.00 Uhr die Heckscheiben an je zwei PKWs an der Straße Kamp und im Kleeweg in Salzkotten-Niederntudorf ein. Der Opel Corsa und der VW Polo waren an der Straße Kamp auf dem Hof geparkt. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall durch ein lautes Klirren in der Nacht, stellte die Schäden aber erst am Sonntagmorgen fest und informierte die Polizei. Zu zwei weiteren Sachbeschädigungen an PKW kam es ...

