Polizei Paderborn

POL-PB: Sachbeschädigung an PKW

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(md) Unbekannte schlugen Sonntagnacht, 20.05., gegen 03.00 Uhr die Heckscheiben an je zwei PKWs an der Straße Kamp und im Kleeweg in Salzkotten-Niederntudorf ein.

Der Opel Corsa und der VW Polo waren an der Straße Kamp auf dem Hof geparkt. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall durch ein lautes Klirren in der Nacht, stellte die Schäden aber erst am Sonntagmorgen fest und informierte die Polizei.

Zu zwei weiteren Sachbeschädigungen an PKW kam es in derselben Nacht im Kleeweg in Salzkotten-Niederntudorf. Einem Zeugen kamen zwei maskierte männlicher Personen entgegen, die jeweils einen Baseballschläger dabeihatten. Die eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen an der Örtlichkeit geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

