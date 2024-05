POL-PB: Einbruchdiebstähle aus PKW

Paderborn (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale an der Nordstraße in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntag, 19. Mai, 11.15 Uhr, bis Montag, 21. Mai, 04.10 Uhr, über eine Tür gewaltsam in die Filiale ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen ...

