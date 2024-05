Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall wegen überhöhter Geschwindigkeit

Hövelhof (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Staumühler Straße bei Hövelhof haben sich am späten Freitagabend, 17. Mai, ein 18- und ein 17-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen.

Der 18-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer waren gegen 23.55 Uhr mit einem Volkswagen UP in Richtung Hövelhof unterwegs. Aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit verlor der junge Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto und prallte auf der linken Fahrbahnseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und kam in Richtung Bad Lippspringe zum Stehen.

Rettungswagen brachten die beiden Männer in Paderborner Krankenhäuser. Dort wurden dem Fahrer wegen des Verdachts des Alkoholkonsums eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

