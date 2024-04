Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zeugen gesucht - Unfallverursacher nach Zusammenstoß mit 7-Jährigem flüchtig

Rösrath (ots)

Am gestrigen Dienstag (09.04.) erschienen ein 7-jähriger Rösrather und seine Mutter bei der Polizei und erstatten Anzeige wegen einer vorangegangenen Verkehrsunfallflucht, bei der der Junge leicht verletzt wurde.

Laut seinen Angaben befuhr er gegen 12:15 Uhr mit seinem Fahrrad den Eiserweg in Fahrtrichtung Birkenweg in Kleineichen. Plötzlich sei ein rötlicher Transporter aus der Einmündung An der Steinenporz herausgefahren und touchierte den Jungen beim darauffolgenden Abbiegevorgang. Der 7-Jährige stürzte zu Boden und erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Der Fahrer des Transporters entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung und den Jungen zu kümmern. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zum Fahrer des Transporters geben können. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell