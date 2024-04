Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Bergisch Gladbach

Overath - Zwei betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Bergisch Gladbach / Overath

Am Montagnachmittag hielten Polizeibeamte gegen 16:25 Uhr einen Opel-Fahrer im Rahmen einer gezielten Verkehrskontrolle auf der Steinstraße an, da er zuvor ein Mobiltelefon während der Fahrt verwendete.

Während der anschließenden Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum, den der 44-jährige Fahrer aus Bergisch Gladbach auch einräumte. Ein darauffolgender Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Der Beschuldigte wurde zur Durchführung einer Blutprobenentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, welches er im Anschluss wieder verlassen konnte. Sein Führerschein wurde durch die Polizei beschlagnahmt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge bis auf Weiteres untersagt.

Rund zwei Stunden später hielten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes gegen 18:30 Uhr den Fahrer eines Transporters der Marke Renault im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße Klef in Overath an.

Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch beim 44-jährigen Fahrer aus Portugal wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab wenig später ebenfalls einen Wert von rund 1,2 Promille.

Auch in diesem Fall wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen, weshalb er kurzzeitig zur Polizeiwache Overath / Rösrath gebracht wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt sowie das Führen von Kraftfahrzeugen vorerst untersagt. Da der 44-Jährige nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegt.

Auf beide Verkehrsteilnehmer kommt nun jeweils eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (ch)

