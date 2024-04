POL-RBK: Rösrath - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Wermelskirchen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (04.04.) brachen unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr in einen Baumarkt am Biberweg ein. Hierzu schlugen sie eine Glasscheibe an der Gebäudeseite ein und gelangten so ins Innere. Im Innenbereich konnten bei der Anzeigenaufnahme einige aufgerissene Kartons und auf dem Gang verteilte Ware festgestellt werden. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht ...

