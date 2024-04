Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Verletzte nach Sturz in Linienbus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (08.04.) ereignete sich auf der Paffrather Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem drei Fahrgäste in einem Linienbus stürzten und verletzt wurden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Während der Linienbusfahrer und die anderen Beteiligten auf die Polizei warteten, ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall, dessen Verursacher ebenfalls unerlaubt die Unfallörtlichkeit verließ.

Der Fahrer des Linienbusses, ein 52-jähriger Leverkusener, hatte gegen 12:45 Uhr die Paffrather Straße in Fahrtrichtung Paffrath befahren. In seinem Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrgäste. Vor der Kreuzung Paffrather Straße / Alte Wipperfürther Straße stand der Bus hinter mehreren Pkw an der roten Ampel und wartete auf Grünlicht. Als die Ampel grün wurde, fuhren alle Fahrzeuge an. Der vor dem Bus fahrende Pkw Nissan bremste jedoch für den Busfahrer offensichtlich völlig unvorhergesehen und grundlos stark ab. Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um dem Pkw nicht aufzufahren. Dabei stürzten einige der Fahrgäste. Ein 87-jähriger Bergisch Gladbacher und eine 85-jährige Bergisch Gladbacherin wurden leicht, ein 81-jähriger Leverkusener schwer verletzt. Zwei von ihnen wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw fuhr unmittelbar nach dem Vorfall in Richtung Paffrath davon. Da das Kennzeichen jedoch vollständig abgelesen werden konnte, wurden durch die Polizei Ermittlungen an der Anschrift der Fahrzeughalterin durchgeführt, deren Ergebnis noch aussteht.

Nur wenige Minuten nach diesem Vorfall fuhr ein beladenes Baustellenfahrzeug an dem stehenden Linienbus vorbei und streifte diesen. Auch dieses Fahrzeug fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem Bus zu kümmern.

Die Polizei nahm entsprechende Verkehrsunfallanzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Wer Angaben zu diesen Vorfällen, insbesondere zu dem flüchtigen Baustellenfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach zu wenden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell