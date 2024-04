Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid

Bergisch Gladbach - Polizei Rhein-Berg zieht drei Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr

Burscheid / Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Tag (09.04.) hat die Polizei Rhein-Berg insgesamt drei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss gestoppt.

Morgens haben Polizisten des Verkehrsdienstes in Burscheid mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Bereich Sträßchen stoppten sie dabei gegen 09:10 Uhr einen Pkw der Marke BMW. Der 36-jährige Bergisch Gladbacher am Steuer des BMW zeigte Anzeichen, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein Drogenvortest verlief positiv, so dass anschließend eine angeordnete Blutpobenentnahme in einer Arztpraxis durchgeführt wurde. Gegen 10:40 Uhr stoppten die Polizisten des Verkehrsdienstes den nächsten Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss, diesmal im Bereich Linde. Auch der 29-jährige Fahrer eines Transporters der Marke VW mit Wohnsitz in Mechernich machte auf die Beamten den Eindruck, unter Rauschmitteln zu stehen. Als auch bei ihm der Drogenvortest positiv verlief, musste auch er sich einer Blutprobenentnahme in einer Arztpraxis unterziehen.

In Bergisch Gladbach stoppten Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach am Nachmittag um 16:00 Uhr einen Pkw der Marke VW auf der Straße Halbenmorgen in Refrath. Der 43-jährige Fahrer aus Bergisch Gladbach hatte neben körperlichen Auffälligkeiten zusätzlich einen positiven Drogenvortest und auch bei ihm wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die durch einen Arzt in einem nahegelegenen Krankenhaus vorgenommen wurde.

Für alle Fahrer war die Fahrt vorerst zu Ende, da ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ct)

