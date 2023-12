POL-NOM: Versuchter Diebstahl eines E-Bike - Fahrrad nach Verfolgung durch Ehemann wieder bei der Geschädigten

Northeim (ots) - Northeim, Harztor Donnerstag, 14.12.2023, gegen 19:55 Uhr NORTHEIM(da) - Im Rahmen der aktuell laufenden Verkehrssicherheitswoche kontrollierten Beamte der PI Northeim am gestrigen Abend gegen 19:55 Uhr am Harztor einen PKW-Fahrer aus dem Bereich Bilshausen. Der 28-Jährige verfügte nicht über eine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis, so dass ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde. Während ...

mehr