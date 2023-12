Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein aber mit Haftbefehl unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Harztor

Donnerstag, 14.12.2023, gegen 19:55 Uhr

NORTHEIM(da) - Im Rahmen der aktuell laufenden Verkehrssicherheitswoche kontrollierten Beamte der PI Northeim am gestrigen Abend gegen 19:55 Uhr am Harztor einen PKW-Fahrer aus dem Bereich Bilshausen. Der 28-Jährige verfügte nicht über eine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis, so dass ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde. Während der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl vorlag. Da der Mann vor Ort den haftbefreienden Betrag entrichten konnte, wurde er anschließend wieder entlassen.

