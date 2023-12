Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Northeim (ots)

Northeim OT Hillerse, Berwartshäuser Str. Dienstag, 12.12.2023 bis Donnerstag, 14.12.2023, 15:00 Uhr

NORTHEIM(da) - Unbekannte sind zwischen Dienstag und Donnerstag vermutlich zur Nachtzeit in ein Einfamilienhaus in der Bewartshäuser Straße eingedrungen und haben Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Tat wurde erst nachträglich durch einen Berechtigten entdeckt. Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05551-7005-0 bei der Polizei Northeim zu melden.

