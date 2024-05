Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrerin verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Delbrück-Westenholz (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall im Kreisverkehr der Mastholter Straße mit der Westenholzer Straße in Delbrück-Westenholz hat sich eine Motorradfahrerin am Sonntag, 19. Mai, schwere Verletzungen zugezogen.

Die 31-Jährige war gegen 12.10 Uhr mit einer Kawasaki in Richtung Westenholz unterwegs. Im Ausfahrtsbereich des Kreisverkehrs beschleunigte sie das Motorrad auf nasser Fahrbahn, wodurch das Hinterrad durchdrehte. Als sich der Reifen ruckartig wieder fing, wurde die Frau vom Motorrad geschleudert. Sie rutschte ebenso wie das Motorrad bis zum Seitenstreifen über die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die 31-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus. Die Westenholzer Straße blieb während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme in beide Richtungen befahrbar.

