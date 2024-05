Polizei Paderborn

POL-PB: 19-Jähriger Fahranfänger ist zu schnell unterwegs

Bad Lippspringe (ots)

(MH) Ein Fahranfänger war in Bad Lippspringe in der Nacht von Mittwoch, 15. Mai, auf Donnerstag, 16. Mai, deutlich zu schnell unterwegs. Die Polizei stoppte den 19-jährigen Paderborner, der erst seit rund fünf Monaten im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, auf der Bielefelder Straße.

Einer Streifenwagenbesatzung fielen gegen 00.05 Uhr zwei Fahrzeuge auf, die in Bad Lippspringe auf der innerörtlichen Detmolder Straße mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Paderborn unterwegs waren. Ein hochmotorisierter schwarzer SUV fuhr vorneweg, ein Skoda Fabia folgte in dichtem Abstand. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Kurz darauf bog der SUV in die Peterstraße und fuhr in das dortige Wohngebiet, während der Skoda weiter auf der Fahrbahn in Richtung Paderborn blieb. Im Kreuzungsbereich der Detmolder Straße mit der Bielefelder Straße bog der Fabia nach rechts in die Bielefelder Straße ab.

Nach den entsprechenden Anhaltezeichen durch die Polizei stoppte der Fahrer an der Einmündung mit dem Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 19-Jährige erst seit Januar im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und bereits davor durch das Fahren ohne Führerschein in Erscheinung getreten war. Sein Führerschein wurde sichergestellt, der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Eine entsprechende Strafanzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde gefertigt. Die Fahndung nach dem schwarzen SUV blieb bislang erfolglos.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell