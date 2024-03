Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei schnappt jugendliche Graffiti-Sprayer

Unna (ots)

Zwei Jugendliche haben am Dienstag (26.03.2024) gegen 20.00 Uhr ein Graffiti an die S-Bahnhaltestelle Mühlenstraße in Unna gesprüht. Außerdem besprühten sie einen Stromkasten an der dortigen Gleisüberführung.

Zeugen konnten die beiden 16-jährigen Deutschen aus Kamen beim Besprühen beobachten und riefen die Polizei.

Während der Befragung vor Ort verhielten sich die Jugendlichen uneinsichtig, verbal aggressiv und versuchten zu flüchten. Außerdem leugneten sie, die Taten begangen zu haben. Auf der Wache in Unna wurden die Jugendlichen dann ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

