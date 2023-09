Polizei Mettmann

POL-ME: Steine auf fahrendes Auto geworfen - Polizei bittet um Hinweise - Velbert - 2309069

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagabend, 15. September 2023, kam es auf der Straße "Am Rosenhügel" in Velbert zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Drei Jugendliche warfen Steine auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 22:30 Uhr befuhr eine 20-jährige Velbertin mit ihrem grauen VW up! die Straße "Am Rosenhügel". In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof warfen drei Jugendliche Steine auf ihr Fahrzeug. Die Velbertin stoppte daraufhin ihre Fahrt und alarmierte die Polizei. Die drei Jugendlichen flüchteten zu Fuß in Richtung Elsbeeker Straße. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zu den drei jugendlichen Jungen liegen folgende Personenbeschreibungen vor.

Erste Person:

- männlich - etwa 14 bis 16 Jahre alt - circa 150 cm bis 160 cm groß - schlanke Statur - dunkle lockige Haare - schwarzes Oberteil und helle Jeanshose

Zweite Person:

- männlich - etwa 14 bis 16 Jahre alt - circa 150 cm bis 160 cm groß - schlanke Statur - dunkle kurze Haare - schwarze Bekleidung

Dritte Person:

- männlich - etwa 14 bis 16 Jahre alt - circa 150 cm bis 160 cm groß - schlanke Statur - dunkle kurze Haare - schwarze Bekleidung

Die Polizei fragt:

Wer hat am Freitagabend das Tatgeschehen in der Nähe des Bahnhofs beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946 6110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell